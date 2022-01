Presidente da Executiva do Republicanos promove diálogos com lideranças do estado

O presidente da Executiva Municipal do partido Republicanos, vereador Eduardo Lima, tem promovido vários diálogos com lideranças políticas do estado de Sergipe.

Eduardo diz que o objetivo das tratativas é buscar o fortalecimento político partidário das chapas nas candidaturas para Deputado estadual e federal dentro do âmbito das futuras eleições deste ano.

Dentre as movimentações promovidas por Eduardo Lima, estão os encontros com grandes lideranças políticas, entre os que estão na ativa, a exemplo do vereador de Socorro e Secretário estadual dos Jovens Republicanos, Léo Rocha, o deputado estadual Capitão Samuel, além do suplente de deputado. estadual Jairo de Glória, o vereador de São Cristóvão Neto Batalha, como também ex- deputados, a exemplo do Pastor Antônio dos Santos e Venâncio Fonseca.

Foto assessoria