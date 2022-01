PRF aprende 13 kg de cocaína na BR-101 em Socorro

No início da noite dessa terça-feira, 11, Policiais do Comando de Operações Especiais da PRF/SE apreenderam aproximadamente 13 kg de cocaína. A ação aconteceu no km 90 da BR-101, em Nossa Senhora do Socorro.

Uma equipe do COE da PRF/SE fazia um patrulhamento ostensivo quando resolveu abordar o veículo “cegonha”, formado por um conjunto trator e semirreboque, com placas de Minas Gerais, que realizava uma operação de descarregamento às margens da Rodovia.

Durante fiscalização, ao realizar uma averiguação mais minuciosa nos veículos que eram transportados na cegonha, os policiais encontraram dentro do painel de um dos veículos aproximadamente 13 kg de cocaína, divididos em 12 tabletes.

Diante do ocorrido, o condutor foi conduzido à delegacia da Polícia Federal, em Aracaju, por supostamente ter cometido o delito de tráfico de drogas.

Fonte: PRF/SE