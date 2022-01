Professor Bittencourt chama atenção para a vacinação itinerante

Preocupado com o grande número de pessoas não imunizadas contra a Covid-19 e aquelas que ainda não completaram o esquema vacinal, o vereador Professor Bittencourt (PCdoB) faz um alerta para a ação itinerante da Prefeitura de Aracaju, coordenada pela Secretaria Municipal da Saúde, que está percorrendo os bairros da capital com maior população que ainda não completou o esquema vacinal.

“O carro da vacina é de extrema importância, pois amplia o acesso à vacina indo no bairro. É praticamente uma busca ativa das pessoas que não estão imunizadas e, sobretudo, uma vez que as pessoas que não se vacinaram além de estarem se expondo ao risco, essa quantidade de variantes que têm aparecido é resultado do contato nas pessoas que infelizmente ainda não se disponibilizaram à vacinação”, destacou.

Atualmente, 521.470 pessoas receberam a primeira dose contra a covid-19 em Aracaju, e 475.908 foram vacinadas com a segunda. Esta semana, até o dia 14 de janeiro, o bairro Santa Maria está sendo contemplado com a vacinação itinerante que irá percorrer ruas e avenidas do bairro. Podem receber a primeira dose da vacina as pessoas com idade a partir dos 12 anos, residentes em Aracaju. Para a segunda dose, as pessoas vacinadas com a CoronaVac recebem após o intervalo de 28 dias; e com a AstraZeneca, depois de cumprir o intervalo de 90 dias. Já as pessoas vacinadas com a Pfizer, recebem a D2 após o intervalo de 21 dias.

Para a dose de reforço, independente de qual imunizante recebido, a pessoa deve contar o intervalo de quatro meses a partir da data da sua segunda dose ou dose única (Janssen). Já as pessoas imunocomprometidas recebem a primeira dose de reforço 28 dias após ter recebido a segunda dose. Já a segunda dose de reforço dos imunocomprometidos é aplicada quatro meses após a data do primeiro reforço.

Para Bittencourt, “essa ação do carro da vacina nos bairros acaba sendo um estímulo maior para que as pessoas cumpram esse papel importante em favor da vida”, pontuou.

Por David Rodrigues