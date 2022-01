Programa Acelera Simão Dias: Prefeitura autoriza reforma do prédio do antigo CESP e conclusão da Praça da Juventude

A Prefeitura de Simão Dias, por meio das Secretarias Municipais de Saúde e de Infraestrutura e Urbanismo, convida a população para solenidade de assinatura de ordem de serviço para reforma do prédio do antigo CESP, onde será implantado o Centro Municipal de Saúde ‘Givanildo Viana Menezes’, e para conclusão da obra da Praça da Juventude.

O ato público será realizado na próxima quinta-feira, dia 13 de janeiro, às 19h, na sede do antigo CESP.

As duas obras estão contidas no Programa Acelera Simão Dias, que prevê investimentos, reformas e aquisições no valor que ultrapassa R$ 12 milhões no município.

ASCOM / Prefeitura Municipal de Simão Dias