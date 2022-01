Samuel participa de assembleia do Polícia Unidas e apoia

O deputado estadual Capitão Samuel participou nesta terça-feira (11) da assembleia do movimento Polícia Unida. Durante as discussões, a Adepol/SE (Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Sergipe) e o Sinpol/SE (Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe), decretaram greve.

Já as Associações Unidas do Corpo de Bombeiros e Policiais Militares decretaram que este é um movimento análogo, onde o Movimento Polícia Unida deve continuar unido e demonstrando a insatisfação dos profissionais de segurança pública do estado de Sergipe.

Na condição de deputado estadual e de representante dos profissionais da segurança pública na Alese, Capitão Samuel diz que esteve nas assembleias para apoiar a categoria. “Dei o meu apoio e vou continuar aberto ao diálogo para mediar, junto ao governo do estado, de forma que haja uma facilitação do entendimento e que a sociedade não venha a perder a boa segurança pública, pois estávamos caminhando para números excelentes. O desejo é de melhorar cada vez mais estes números, mas precisamos discutir a valorização e a reposição inflacionária de mais de 50% nos últimos 8 anos. Isso afetou diretamente as famílias dos homens e mulheres que fazem a segurança do povo sergipano”, reforça.

Foto assessoria