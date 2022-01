Sead firma parceria com Senac para cursos em 2022

A Secretaria de Estado da Administração (Sead), por meio da Escola de Governo, firmou na manhã desta quarta-feira (12), uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

O objetivo da parceria foi conhecer o portifólio de cursos da instituição e identificar quais deles seriam possíveis de contratação para o ano de 2022. A diretora da Escola de Governo, da Sead, Daiane Invenção, externa sua satisfação dessa parceria com o Senac. Revela que na reunião foi lembrado pelo representante do Senac que a Escola de Governo tem direito a descontos nos cursos ofertados pela instituição e que o Senac já ministra seus cursos a outras instituições renomadas, a exemplo da Escola do Judiciário e do Tribunal Regional do Trabalho em Sergipe.

O Gerente da unidade de Aracaju do Senac, Antônio Santana, afirmou que a parceria é vista com bons olhos. “Esse ano a gente tem tudo para engrenar e ofertar vários cursos para os servidores”, afirmou, enfatizando que neste primeiro momento os cursos oferecidos são nas áreas de informática e gestão.

A previsão é que esses cursos tenham início apenas no mês de março, com as turmas fechadas e voltadas para servidores da Secretaria de Estado da Administração (Sead). Será na própria Escola de Governo e de forma presencial

Fonte e foto Sead