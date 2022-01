O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT20) informa que, a partir de janeiro, as Sessões do Pleno e das Turmas acontecerão de forma presencial, conforme previsto no ATO DG.PR Nº 046/2021.

A solicitação de inscrição para sustentação oral, por parte dos advogados, deverá observar a atual sistemática, bem como os prazos indicados quando da publicação das respectivas pautas.

