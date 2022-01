Shoppings do Grupo JCPM em Aracaju promovem primeira liquidação do ano com descontos de até 70%

Temporada de ofertas começa nesta quarta-feira (12) no Shopping Jardins e na quinta-feira (13) no RioMar

A tradicional temporada de promoções do comércio ganha fôlego novo com as liquidações dos shoppings Jardins e RioMar Aracaju. De 12 a 16 de janeiro, acontece a edição Verão 2022 do BBB, com tudo de bom, bonito e barato no Shopping Jardins. No RioMar Aracaju, o Liquida RioMar inicia na quinta-feira (13) e segue até domingo (16). Durante o período, o shopping também irá promover ação socioambiental com o Bazar Desapegue Aju, ao lado da loja Aramis.

As lojas físicas e online dos dois principais centros de compras de Sergipe oferecem descontos de até 70%, além de benefícios exclusivos. Para quem busca renovar o guarda-roupa, repaginar a decoração da casa ou atualizar os eletrodomésticos e itens de tecnologia, os empreendimentos dispõem de diversas opções em produtos com preços especiais nos segmentos de moda feminina, masculina e infantil, acessórios, perfumaria, telefonia, utilitários, eletrodomésticos e artigos para o lar.

Ofertas

Cinto Mitchell de R$49,90 por R$19,90, T-shirt Boggi de R$79,90 por R$59,90, polo feminina Aleatory de R$169,90 por R$99,90, blusa em malha BluK de R$219,90 por R$129,90, choker folheada Carolina Costa de R$116,80 por R$58,40, T-shirt Cósmica Clube Melissa de R$119,90 por R$59,90, vestido curto Hering de R$99,99 por R$47,99, tênis feminino Fila na World Tennis de R$249,99 por R$199,00 são algumas das oportunidades encontradas no site shoppingjardinsonline.com.br ou aplicativo Shopping Jardins Online (Android ou iOS).

No RioMar Aracaju Online, o consumidor encontra vestido infantil Alfaiataria Milon de R$ 139,90 por R$ 83,90, blusa Estrela Lafer de R$ 748,00 por R$ 374,00, camisa em viscose da Mitchel de R$ 129,90 por R$ 89,90, na Osklen vestido frente única de R$ 597,00 por R$ 347,00, blusa manga curta na Tip Top de R$ 59,90 por R$ 39,90, tênis Brogues Simple da Mr. Cat de R$ 239,90 por R$ 199,90, perfume masculino Joop! HomMe Joop! na Cosmético Center de R$ 219,00 por R$ 169,90, máscara facial de café da Nicarágua na The Body Shop de R$ 159,90 por R$111,93, dentre outras ofertas.

Funcionamento e entrega de produtos

Os shoppings Jardins e RioMar abrem, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, as operações de lazer e alimentação funcionam das 12h às 21h, demais lojas e quiosques, das 14h às 20h. Os canais de compras online operam de acordo com o horário dos shoppings e atendem a todos os bairros de Aracaju e algumas regiões de São Cristóvão, Barra dos Coqueiros e Nossa Senhora do Socorro.

O frete é grátis na primeira compra ou nos pedidos acima de R$ 100. O prazo de entrega das refeições é de até uma hora e, para os demais produtos, o tempo estimado é de 1 dia útil. As entregas são feitas por delivery, drive-thru, pick up centers e locker.

Nas redes sociais dos empreendimentos (@ShoppingJardins e @RioMarAracaju), o consumidor acompanha dicas e sugestões para economizar no BBB Verão 2022 do Shopping Jardins e no Liquida RioMar 2022.

