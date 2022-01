Sintasa busca na Justiça o retorno das folgas para os trabalhadores do Hospital Santa Isabel

O departamento jurídico do Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde do Estado de Sergipe (Sintasa) protocolou a Ação Judicial contra o Hospital Santa Isabel por conta das folgas subtraídas dos funcionários que trabalham na escala 12 por 36 horas. A meta é que retornem as folgas e as subtraídas, de março de 2021 até a decisão deste processo, sejam convertidas em horas extras.

Desde o final do primeiro trimestre do ano passado que a diretoria do Sintasa tentou administrativamente conseguir o retorno das folgas para os que laboram na escala 12 por 36h. Na ocasião, durante a reunião com a gestão, houve até a promessa que iriam retornar com as escalas normais, mas até hoje não deram nenhuma resposta plausível. Daí, a necessidade de buscar os direitos dos trabalhadores na Justiça.

Diga-se que em março de 2021, os empregados que fizeram 16 plantões no mês não tiveram direito à folga, prática comum aplicada há anos, visto que na escala 12×36 o correto seriam 15 plantões, mas no mês com 31 dias ocorreriam 16, justificando assim a folga.

Com informações Sintasa