Sintasa realiza assembleia Geral Extraordinária com funcionários da empresa Medsalva

O Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde do Estado de Sergipe (Sintasa) se reuniu, em Assembleia Geral Extraordinária, com os funcionários da empresa Medsalva, representadas pelo sindicato, na manhã desta quarta-feira, 12, na sede da própria empresa, e acatou três deliberações de contraproposta da categoria.

A primeira sobre a construção de um Acordo Coletivo independente entre funcionários e a Medsalva, não seguindo assim a Convenção Coletiva. O segundo ponto seria que neste novo acordo, haveria a mudança da data-base de junho para janeiro.

E a terceira questão concernente ao auxílio-alimentação, cuja contraproposta é a equiparação de valor único tanto para os que trabalham na escala de 6 horas diárias e os que fazem plantões de 12 por 36 horas, baseando-se no valor maior que atualmente é de R$ 540,00.

“Destacamos que tanto os que laboram 6 horas e os que possuem escala de plantão de 12 por 36 horas trabalham a mesma carga horária semanal. Então, por que esta diferença?”, questiona Augusto Couto, presidente do Sintasa, que participou da assembleia com o gerente do sindicato, Janderson Alves.

Ascom Sintasa