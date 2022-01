Taxista é encontrado morto na Avenida Mário Jorge, Bairro Coroa do Meio em Aracaju

Um taxista foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (12) na Avenida Mário Jorge, no Bairro Coroa do Meio, em Aracaju. As informações passadas pela polícia são de que ele foi encontrado do lado de fora do veículo, preso ao cinto de segurança.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, populares presenciaram as agressões momentos antes do crime praticado por um homem armado. Ele teria sido arrastado por quatro quarteirões e esmagado contra a parede enquanto o carro era conduzido pelo suspeito dirigia, que fugiu logo em seguida.

O Instituto Médico Legal foi acionado para recolher o corpo. A Polícia Civil deve investigar o caso.

Foto redes sociais