‘Temas de História e Educação Católica de Sergipe’ chega ao terceiro volume

Foi lançado mais um volume da série ‘Temas de História e Educação Católica de Sergipe’, sob a organização dos professores Raylane Andreza Dias Barreto Navarro e Claudefranklin Monteiro Santos.

Trata-se do terceiro volume – lançado em janeiro deste ano, prefaciado pelo professor e psicólogo Dionísio de Almeida Neto, estudioso de História da Igreja Católica da Diocese de Estância-SE. Raylane Andreza Dias Barreto Navarro e Claudefranklin Monteiro Santos desde 2013, quando publicaram o primeiro volume.

‘Temas de História e Educação Católica de Sergipe’ reúne importantes estudiosos de Sergipe e de outros lugares, além de iniciantes na seara editorial, a fim estimular e divulgar pesquisas no âmbito da história e da educação católica sergipanas.

Depois de um hiato de sete anos, seus organizadores resolveram retomar o projeto lançando o segundo volume no início de 2020. “Agora pretendemos manter uma regularidade de ao menos dois anos, frente ao volume considerável de trabalhos nos campos a que se destinam a obra”, disse Claudefranklin Monteiro.

‘Temas de História e Educação Católica de Sergipe’ – vol. 3, reúne os seguintes autores, além de seus organizadores que também colaboram com capítulos: Ane Luíse Silva Mecenas Santos, Eduardo Augusto Santos Silva, José Ginaldo de Jesus, Pe. José Genivaldo Garcia, Jorge Carvalho do Nascimento, Magno Francisco de Jesus Santos, Pe. Me. Iuri Ribeiro dos Santos, Robson Dias de Assis, Péricles Andrade, Raquel Barreto Nascimento e Severino Vicente da Silva.

A obra pode ser adquirida diretamente com os autores ao preço simbólico de R$ 25,00. Em breve, estará disponível também em algumas das principais livrarias de Aracaju e do interior de Sergipe.

Por Cândida Oliveira