Temperaturas mais altas influenciam no consumo de energia elétrica

Energisa dá dicas para usar a energia de forma eficiente na estação mais quente do ano e evitar o susto no orçamento ao final do mês

Ainda nas primeiras semanas, o verão 2022 já confirma o Prognóstico do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET): dias marcados por temperaturas acima da média e volume expressivo de chuvas na maior parte do país. Além de alterar a rotina de muita gente, os dias mais longos e o calor intenso, bem característicos dessa estação, também influenciam no consumo de energia elétrica.

Aparelhos de ar-condicionado e ventiladores ligados por mais tempo, geladeiras e refrigeradores trabalhando na potência máxima, e até máquinas de lavar acionadas mais vezes para dar conta da demanda de roupas sujas. Tudo isso faz com que o consumo de energia aumente em quase todas as residências, comparando com outras épocas do ano. Além disso, vale lembrar que segue vigente a bandeira tarifária escassez hídrica, que representa R$ 14,20 a mais na conta de energia a cada 100 kWh gastos.

Esse assunto é tão importante que a Energisa reforça constantemente as orientações aos clientes por meio de campanhas, mídias e projetos junto à comunidade. Neste ano, a influência do clima na conta de luz também ganhou espaço em mais um episódio da websérie “O Descomplicador”, protagonizada pelo ator Paulo Vieira. O objetivo é explicar para os clientes quais os hábitos favorecem o aumento no consumo de energia e como usar a energia elétrica de forma mais eficiente.

O coordenador de Eficiência Energética da Energisa em Sergipe, Pedro Lins, explica que é perceptível a mudança de comportamento das pessoas e dos equipamentos nos períodos de altas temperaturas. “O fato é que quanto mais alta a temperatura, maior a variação de consumo. Um ar-condicionado que ficava ligado seis horas nos outros meses do ano, por exemplo, vai demandar mais energia para deixar o ambiente fresco nos dias mais quentes. Ou seja, ainda que o hábito da família não mude, é possível que haja um aumento de consumo exclusivamente por conta do calor”, alerta.

Essa demanda maior de energia no verão é comum também em outros equipamentos domésticos de refrigeração como geladeiras, bebedouros de água, e até ventiladores. Por isso, a Energisa ressalta a importância de adotar hábitos de consumo consciente o ano todo para evitar o desperdício de energia e o susto no orçamento ao final de cada mês.

Veja as dicas da Energisa para administrar bem o consumo de energia:

Ar-condicionado: 23ºC é uma temperatura agradável para qualquer ambiente. Mantenha sempre as janelas e portas fechadas enquanto o equipamento estiver ligado e lembre-se que os filtros devem ser limpos com frequência, já que a sujeira dificulta a passagem do ar e reduz a eficiência do equipamento.

Ventiladores: esses aparelhos não resfriam o ambiente, então não devem ser deixados funcionando em ambientes vazios, pois desperdiçam energia.

Geladeiras e freezers: preferencialmente, esses eletrodomésticos devem ficar o mais longe possível do fogão, fornos e outras fontes de calor. A borracha de vedação da porta precisa estar em boas condições para não deixar o ar frio não escapar. Não forre as prateleiras com plásticos ou panos, porque isso atrapalha a circulação interna do ar. Não guarde alimentos e líquidos quentes. Regule o termostato para o funcionamento correto da geladeira e, por fim, evite abri-la toda hora sem necessidade.

Iluminação: no verão os dias são mais longos, então aproveite ao máximo a luz natural. E quando precisar das luzes, acenda apenas nos cômodos em que houver necessidade e apague as lâmpadas dos ambientes vazios. Também invista nas lâmpadas de tecnologia LED, que são as mais econômicas.

Aparelhos em stand-by: em geral, luzes indicativas acesas significam desperdício de energia. Então, desligue os aparelhos direto nos botões ou nas tomadas, e não apenas pelo controle remoto.

Ferro de passar roupa: neste calor, economize tempo e energia. Passe apenas as peças essenciais. Roupas de cama, de academia e de ficar em casa dispensam o uso do ferro. Para não amassar, basta ter o cuidado de estendê-las corretamente no varal e dobrá-las ou colocá-las em cabides assim que secarem.

Chuveiro: “dê férias” para um dos maiores vilões do consumo de energia. Na hora do banho, use a posição “verão” ou aproveite o calor intenso para se refrescar com a temperatura do chuveiro no modo “desligado”.

Confira mais dicas de economia no site www.descomplicador.com.br e veja também outros episódios da websérie O Descomplicador, com informações sobre composição da conta de energia, pagamento da fatura pelo PIX e muito mais.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas