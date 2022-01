Parte dos trabalhadores da empresa de transporte Modelo paralisam por atraso de salários

Parte dos funcionários da empresa de ônibus Modelo voltaram a paralisar na manhã desta quinta-feira (13), por atraso no pagamento de salários, do 13º e outros benefícios.

As informações são de que os ônibus não saíram da garagem e os trabalhadores estão com os braços cruzados e se reuniram na porta da empresa, na Avenida Tancredo Campos, no bairro Porto Dantas, em Aracaju.

A principal requisição feita é o pagamento das férias, do 13° salário, e do FGTS, que há 2 anos não é depositado.

Os trabalhadores informaram que a paralisação foi motivada pelos recorrentes atrasos nos salários e benefícios do mês de setembro, que atingem motoristas, cobradores e equipes de manutenção.

As informações passadas pela SMTT são de que 30 ônibus estão parados, afetando principalmente as linhas do Marcos Freire, Porto Dantas e o complexo Taiçoca.

