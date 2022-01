Avança negociação do Auxílio-alimentação para os trabalhadores de saúde de Maruim

A direção do Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde do Estado de Sergipe (Sintasa) se reuniu, na manhã desta quinta-feira, 13, com a secretária municipal de saúde de Maruim, Marilene Dória, e com a procuradora do município, Tamires Sousa, e obteve a informação que – até o dia 20 de janeiro deste ano – a secretária enviará para o gabinete do prefeito a autorização para que seja implementado o auxílio-alimentação para todos os trabalhadores da saúde que laboram de 12 horas e acima desta escala.

A solicitação do sindicato é que os trabalhadores que fazem plantão de 12h recebam, no mínimo, R$ 300,00 por mês e os que fazem acima de 12h receba proporcionalmente conforme a carga horária. A expectativa é que, após o encaminhamento do prefeito, o pagamento do auxílio-alimentação seja creditado na folha de fevereiro, ou seja, até o quinto dia útil de março.

“Esta é uma grande vitória da categoria. Agradecemos o empenho de todos os trabalhadores que se uniram ao sindicato para lutarmos em prol deste benefício. E não paramos por aqui. Vamos nos reunir com a gestão em breve para discutirmos a implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos no município”, explicou Augusto Couto, presidente do Sintasa.

Sobre a questão das férias e licença-prêmio, o líder sindical recebeu a informação da secretária de saúde que todos os pedidos estão sendo analisados e sendo enviados para análise da procuradoria-geral do município. Os que contam com todas as documentações necessárias estão sendo aprovados.

Participaram da reunião também o gerente do Sintasa, Janderson Alves; a advogada do sindicato, Karoline Simões; e funcionários do município.

Fonte e foto Sintasa