Belivaldo inaugura Centro de Hemodiálise em Lagarto e admite que é grande conquista

O governador Belivaldo Chagas (PSD) inaugurou, nesta quinta-feira (13) o Centro de Hemodiálise do Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC), “uma verdadeira conquista para todos que precisam deste tipo de atendimento e tinham que ir para outros locais como Aracaju para recebê-lo”.



— O Centro de Hemodiálise tem a contratualização dos serviços pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) e favorece a todos os pacientes com doença renal crônica de Sergipe que vão contar com um centro novinho em folha no Interior, disse.



A unidade deverá atender inicialmente cerca de 100 pacientes por mês, com perspectiva de expansão, num espaço amplo, confortável e com equipamentos de última geração. Parabenizo o deputado federal Fábio Reis, autor da emenda que possibilitou esta ampliação.



O HNSC também é conveniado com a SES para a realização de cirurgias eletivas, consultas e exames especializados. Agradeço de coração a todos os que fazem o hospital, por todo o trabalho e especialmente por todo o esforço para salvar vidas, atuando como retaguarda da rede pública estadual com leitos de UTI exclusivos para pacientes com a Covid-19.

Participaram da solenidade de inauguração os prefeitos Iggor Oliveira (Poço Verde), Givanildo Costa (Salgado), Cristiano Viana (Simão Dias), Simone Andrade e o vice Galego da Samba (Riachão do Dantas); o reitor da Universidade Federal de Sergipe, Valter Joviniano; o ex-governador Jackson Barreto e o ex-prefeito Jerônimo Reis (Lagarto); o diretor-presidente da Associação Hospitalar de Sergipe (AHS) André Andrade e o diretor operacional, Jardel Vasconcelos; a secretária estadual de Saúde, Mércia Feitosa; dentre outras autoridades.