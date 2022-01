Capitão Samuel diz que “com fome ninguém aguenta trabalhar”

Deputado Capitão Samuel intermedia negociação entre Modelo e Rodoviários, em Aracaju

Na manhã desta quinta-feira, 13, o deputado estadual Capitão amanheceu o dia em frente à garagem da Modelo, empresa que presta serviço no transporte público na grande Aracaju. Os rodoviários decidiram paralisar as suas atividades por conta do atraso no pagamento dos salários, do décimo terceiro, férias e ticket alimentação.

Para que estes profissionais não saiam prejudicados e para que a população não sofra as consequências do descumprimento da empresa, o parlamentar busca uma mediação com o proprietário da empresa.

Segundo Samuel, o pagamento dos salários é um pré-requisito básico na relação entre o empregado e o empregador. “Com fome ninguém aguenta trabalhar. Todos querem voltas às suas atividades, mas precisam dos seus pagamentos em dias para o sustento das suas famílias. Estamos aqui buscando este entendimento”, pontua.

Foto assessoria