Férias escolares no Atalaia Kart Center em Aracaju

Emoção e velocidade em um só lugar

Para quem gosta de emoção e quer ter uma experiência incrível com velocidade não pode deixar de aproveitar as férias escolares no Atalaia Kart Center. Durante os meses de janeiro e fevereiro, o kartodromo abrirá de segundas à segunda, ampliando os dias de funcionamento, no horário das 17h às 22h.

E não precisa ser necessariamente um piloto profissional para poder sentir a emoção do kart. Mesmo que você nunca tenha pilotado é possível ter essa experiência também. Os funcionários do Atalaia irão passar todas as instruções completas antes de ir para a pista de corrida e, só assim, será dada a largada.

O requisito é ter no mínimo 1,40 de altura e ir de sapato fechado. As roupas e capacete são incluídos no valor pago. Há baterias com até 10 pessoas, sendo 9 pagantes. Podendo assim organizar uma competição em família ou entre amigos.

No caso de grupos a partir de 5 pessoas há um desconto de 10% ou um lanche grátis no Snack Bar, que fica dentro kartódromo, com deliciosos petiscos e bebidas. As reservas são feitas através do Whatsapp do Atalaia Kart, (79) 99686-6495, cujo link que redireciona para o aplicativo está no perfil da página do Instagram.

Valores

Os valores são R$ 40 reais para corridas com duração de 10 minutos e R$ 50 reais para corridas com duração de 15 minutos (podendo fazer nesse tempo até 22 voltas na pista de corrida). A pista Indoor tem uma extensão de 550 metros.

Localização

O Kartódromo Emerson Fitipaldi fica localizado na Orla de Atalaia, tendo duas formas de acesso: a primeira é um pouco antes de chegar no Mundo da Criança, sendo que o Atalaia Kart fica à esquerda, e a segunda é entrando à direita após a churrascaria Gralha Azul.

Por Danilo Cardoso