Final de semana será de calor e chuvas isoladas em Sergipe

Os deslocamentos de ar quente (ventos alísios) que continuam em direção ao Brasil Central, Sudeste e ao Oceano Atlântico prosseguem reforçando as instabilidades climáticas nessas áreas, mantendo um canal de umidade e dando sequência ao típico calor predominante na estação em todo o território sergipano, porém, provocando chuvas em pontos isolados.

De acordo com a Coordenadoria de Meteorologia e Mudanças Climáticas (CMT), da Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (Serhma), um sistema denominado Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) está atuando na atmosfera e o centro dele fica sem umidade, direcionando-a para as suas bordas, e, com isso ocasionando situações peculiares, como é o caso das chuvas pontuais.

Atualmente, as bordas as quais ele está atuando concentram-se em boa parte do Sul do Estado de Alagoas e a parte Norte de Sergipe, o que ocasionará a partir da sexta-feira, 14, chuvas em dias, períodos e territórios diferentes, variando de leves a moderadas.

Para amanhã, espera-se também que as precipitações aconteçam durante a madrugada em municípios do Alto Sertão, Baixo São Francisco com intensidade moderada e leves no Médio Sertão Sergipano. Pela manhã, além dos três citados, elas avançam para os territórios Agreste Central e Leste Sergipano e à tarde, no Alto Sertão e Médio Sertão Sergipano, sendo que onde não chover, o céu tende a ficar parcialmente nublado, situação que permanece à noite ao longo de todo território sergipano. As temperaturas no litoral ficam em torno de 23,8°C à 30,4°C, enquanto no interior do estado entre 20,4°C e 30,8°C.

No sábado, 15, a tendência é que as chuvas venham a ocorrer de maneira leve durante a manhã no Alto Sertão, Baixo São Francisco, Leste e Médio Sertão Sergipano, à tarde no Agreste Central, Alto Sertão, Baixo São Francisco e Médio Sertão Sergipe, e tempo nublado nos outros territórios, com temperaturas máximas de 30,5ºC no litoral e 31,8°C no interior. Durante à noite, aguarda-se tempo parcialmente nublado ou nublado ao longo de todo território Sergipano, com as temperaturas mínimas de 24°C no litoral e 22,1°C no interior.

Principal dia de lazer para a maioria dos sergipanos, o domingo, 16, terá precipitações leves durante a madrugada no Alto Sertão, pela manhã ainda no Alto Sertão e Sul Sergipano, sendo que nos outros territórios o céu fica aberto e com poucas nuvens, estendendo-se para o período da tarde nos oito territórios, e tempo nublado em todos eles no período noturno. Para quem pretende ir às praias, os termômetros no litoral oscilam entre 23,9°C e 30,2°C, já no interior eles variam de 20,5°C à 31,8°C.

Fonte e foto ASN