Flash Político: Edvaldo não indicará nome a vice e mantém posição de disputar Governo

Por Diógenes Brayner

Um influente membro do PDT disse nesta quinta-feira (13) que “não passa pela cabeça do prefeito Edvaldo Nogueira recuar de por seu nome à disposição da base aliada ao governador Belivaldo Chagas (PSD) e indicar o candidato a vice-governador”. Acrescentou: “Edvaldo mantém seu nome à disposição do grupo para disputar o Governo do Estado, caso seja o escolhido pela maioria”.

Segundo a mesma fonte, ninguém ainda foi escolhido e a situação é a mesma de sempre. mantendo o quadro do que fora discutido na primeira reunião da base aliada, em dezembro: “Edvaldo vai trabalhar e continua com o seu nome à disposição do grupo e este anos ainda não conversou com ninguém sobre a sucessão estadual”.

– Os candidatos continuam os mesmos que participaram da reunião, como Ulices Andrade, Fábio Mitidieri, Edvaldo Nogueira, Laércio Oliveira e André Moura, este último para o Senado, sem que haja qualquer alteração no quadro, inclusive por ausência de novas conversas sobre o assunto, disse a fonte.

O aliado pedetista diz que Edvaldo “se sente (e se mostra) preparado para governador o Estado, depois de administrar Aracaju por quatro mandatos, o que chama a atenção do eleitorado”. E acrescenta: “essa história dele indicar o vice é para tentar enfraquecê-lo dentro do próprio grupo que ele integra e respeitará a decisão que for tomada”.