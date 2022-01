Instituto JCPM inicia cursos de férias para jovens

As atividades são gratuitas e os alunos surdos contam com o suporte de intérprete de Libras

Há 5 anos atuando na capital sergipana com o objetivo de elevar a qualificação profissional, o desenvolvimento pessoal e a empregabilidade da juventude, o Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) iniciou as atividades de 2022 com a realização de três cursos de férias. As aulas começaram nesta semana e voltaram a ser ministradas de forma presencial, obedecendo aos protocolos sanitários necessários.

“As turmas estão reduzidas, priorizando o distanciamento, e os materiais são higienizados a cada uso. Nossa equipe está atenta e orientando todos os alunos quanto às medidas de biossegurança’, explica Paula Libório, coordenadora de Projetos Sociais do IJCPM.

Cerca de 75 jovens participam dos cursos de Automaquiagem e Noções de Design de Sobrancelha, Audiovisual com Smartphone e Introdução ao Desenho. As turmas são inclusivas e os alunos surdos têm o auxílio de um intérprete de Libras.

Indo além do desenvolvimento de habilidades, as atividades buscam elevar a autoestima, promover a cidadania e ampliar as perspectivas dos jovens. Estudante da 2ª série do Ensino Médio, Irys Barreto, está participando de um curso no IJCPM pela primeira vez e já planeja o futuro. “Um parente me falou sobre o Instituto, eu entrei no Instagram e me interessei. Como gosto de maquiagem, resolvi me inscrever para ter mais conhecimento, me aperfeiçoar e, quem sabe no futuro, me profissionalizar”, relata a jovem de 16 anos.

A professora Kátia Melo ressalta que o curso de Automaquiagem não está focado apenas em ensinar técnicas. “Fazer o delineado, a maquiagem que está na moda, eles aprendem na internet. O nosso objetivo é trabalhar a autoestima e fazer com que o aluno utilize a maquiagem a seu favor, para comunicar uma imagem que ele queira de si mesmo”, explica.

As atividades de férias seguem até o dia 4 de fevereiro e contam com o apoio das lojas Let´s Make e Tropical Sucos e da Relicto Academia de Arte.

Em breve, o Instituto JCPM estará com inscrições abertas para os cursos semestrais: Informática Básica, Informática Avançada, Lógica de Programação, Libras, Preparação para o Mundo do Trabalho e Jornada Empreendedora. As atividades do IJCPM são gratuitas e voltadas para estudantes ou egressos da rede pública de ensino, de 16 a 24 anos. Mais informações estão disponíveis no perfil do Instagram @IJCPM.

Da assesspria

Foto: Ascom JCPM