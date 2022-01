Janier Mota pede que Banese de Monte Alegre receba nome de Miguel Bernardo

Em indicação protocolada no início deste mês de janeiro na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), a deputada estadual Janier Mota (PL) solicitou ao Governo do Estado que nomeie a Unidade de Atendimento do Banese na cidade Monte Alegre de Sergipe, no Alto Sertão Sergipano, com o nome do senhor Miguel Arcanjo da Mota, conhecido como Miguel Bernardo, que sempre se dedicou e muito contribuiu com a população da região.

“Miguel Bernardo é meu honrado avô. Homem religioso, trabalhador e bastante caridoso, ele tem reconhecimento notório em Monte Alegre. Entre seus gestos de generosidade, está o fato de plantar mandioca para produzir farinha e doar para os moradores. Ele também sempre participou das festas locais, oferecendo suas filhas para serem rainhas da festa da padroeira”, relata Janier Mota.

Nascido no município de Nossa Senhora das Dores em 29 de setembro de 1902, Miguel Bernardo residiu boa parte de sua vida no Povoado Lagoa do Roçado, em Monte Alegre. Ali viveu até seus 95 anos – faleceu em 7 de julho de 1998 –, deixando seus familiares e montealegrenses saudosos do grande homem que era.

“Por isso, contamos com a sensibilidade dos meus colegas deputados para aprovar a indicação na Assembleia e do governador Belivaldo Chagas, através do presidente do Banese, Helom Oliveira, para atender ao nosso pedido e realizar essa justa homenagem”, reforça Janier Mota.

UNIDADE DO BANESE

Ampliando os serviços bancários ofertados à população montealegrense que já contava com um Ponto Banese, o Banco do Estado inaugurou em dezembro de 2021 uma Unidade de Atendimento em Monte Alegre.

A Unidade de Atendimento disponibiliza produtos e serviços especializados, como linhas de crédito voltadas para o financiamento do agronegócio, e irá favorecer ainda mais o desenvolvimento da economia local do município.

A abertura da Unidade do Banese em Monte Alegre foi fruto de esforços conjuntos, como do mandato da deputada Janier Mota e de outros parlamentares, após o fechamento da única instituição financeira na cidade no ano passado.

