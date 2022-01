João Tatantela continua internado, intubado e em estado grave de saúde, após sofrer politraumatismo e traumatismo craniano

O quadro de saúde do empresário e político João Tarantella continua sendo considerado delicado. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (13) através de boletim da assessoria do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).

Ele encontra-se intubado, em ventilação mecânica e 24 horas em monitoramento na Unidade de Terapia Intensiva.

Veja o que diz o Huse

O Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), informa que o paciente J.P.C mantém o quadro clínico, politraumatismo e traumatismo craniano, segue em vigilância neurológica,intubado, em estado delicado de saúde, sendo acompanhado pela equipe médica em Unidade de Terapia Intensiva.

O acidente

O empresário sofreu um acidente de trânsito no início da noite desta terça-feira (11), na Avenida Etelvino Mendonça.

Segundo a Companhia de Polícia de Trânsito (CPtran), Tarantella estava em uma moto que colidiu em um veículo. Ainda de acordo com a CPtran, o motorista do veículo fugiu do local, sem prestar socorro.