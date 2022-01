Marinha abre 20 vagas para a escola naval para ambos os sexos

Estarão abertas, no período de 17/01 a 13/02/22, as inscrições no processo seletivo de admissão a Escola Naval para 2022.

São 20 vagas reservadas a candidatos de ambos os sexos, com 18 anos completos e e nos de 23 anos de idade em 30 de junho de 2023, ano da incorporação, ter concluído ou estar em fase de conclusão do Ensino Médio, ser brasileiro(a) e solteiro(a), não ser casado (a) ou não ter união estável, não ter filhos , dentre outros requisitos.

As inscrições devem ser realizadas no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br, onde também poderá ser encontrado o Edital com todas as informações necessárias.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 100,00.

Os candidatos serão avaliados em Prova Escrita Objetiva (PO) que ocorrerá em dois ias subsequentes. No primeiro, serão cobradas 40 questões, sendo 22 de Matemática e 18 de Inglês, cada uma valendo 2,5 pontos, totalizando 100 pontos. No segundo dia, com a mesma duração, igual quantidade de questões e mesmo valor de cada uma, serão 22 de Física e 18 de Português e Redação.

Os aprovados realizarão exames complementares que são a Verificação de Dados Biográficos (VDB); a Inspeção de Saúde (IS); o Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i); a Avaliação Psicológica (AP); a Verificação de Documentos (VD); e o Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (PH).

O curso é totalmente gratuito. Durante o curso, o Aspirante perceberá remuneração atinente a essa graduação, em termos atuais, R$ 1.574,12, conforme previsto na legislação em vigor, além de serem proporcionados alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

A Escola Naval, situada na cidade do Rio de Janeiro, é um estabelecimento de ensino da Marinha do Brasil, que tem como propósito formar Oficiais de Marinha para as carreiras dos Corpos da Armada (CA), Fuzileiros Navais (CFN) e Intendentes da Marinha (CIM).

Marinha do Brasil