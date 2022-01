Matinê anima as férias da criançada no L.O.L. Surprise! World

Até sexta-feira, 14 de janeiro, DJ e dançarinos alegram as manhãs no Shopping Jardins, em Aracaju (SE)

O final das férias escolares está sendo de muita música e animação no Shopping Jardins, em Aracaju (SE). Até sexta-feira, 14 de janeiro, o empreendimento promove matinês com os personagens DJ e Dancers, das 10h às 12h, no evento L.O.L. Surprise! World. Na quinta-feira, 13, a diversão contará com mais uma atração: a câmera 360o e, das 10h às 16h, os participantes terão a oportunidade de fazer vídeos incríveis para compartilhar nas redes sociais.

L.O.L. Surprise! World acontece na Praça de Eventos Ipê, em frente à loja Riachuelo, e tem ingresso solidário. O acesso de cada criança é mediante a entrega de 1 quilo de alimento não perecível (exceto sal e açúcar) ou doação de R$ 5 para a Instituição Beneficente Emmanuel (IBEM) a ser realizada na plataforma Shopping Jardins Online. As sessões têm duração de 20 minutos e são limitadas a 20 crianças por vez.

Inspirada nas bonecas mais famosas do mundo, o evento licenciado pela MGA Entertainmenté traz, pela primeira vez para Aracaju, o melhor do mundo fashion e da música voltado para os fãs do brinquedo. O circuito para crianças de 1 a 12 anos conta com cabines de DJ, pista de dança, karaokê, camarim para tatuagem lavável, cama de gato, escorrega, dentre outras atrações como a diversão em realidade aumentada ‘Caça à L.O.L’, onde a garotada captura as bonecas pelo mall, utilizando o celular.

Matinê de Férias

O quê? Música e diversão com os personagens DJ e Dancers no evento L.O.L. Surprise! World. O circuito para crianças de 1 a 12 anos conta com karaokê, cabines de DJ, pista de dança, camarim para tatuagem lavável, cama de gato, escorrega e outras atrações.

Quando? Matinê até 14 de janeiro, das 10h às 12h. Câmera 360o no dia 13 de janeiro das 10h às 16h. Circuito de diversão até 7 de fevereiro de 2022 (segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h).

Onde? Praça de Eventos Ipê do Shopping Jardins, em Aracaju (SE).

Quanto? O acesso de cada criança é mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar) ou doação de R$ 5 para a Instituição Beneficente Emmanuel (IBEM) a ser realizada na plataforma Shopping Jardins Online.

