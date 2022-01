Membros da Mesa Diretora do TCE visitam procurador-geral do MPE

O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), conselheiro Flávio Conceição, acompanhado da corregedora-geral, conselheira Angélica Guimarães, representaram a nova Mesa Diretora do TCE em visita institucional ao procurador-geral de Justiça do Ministério Público de Sergipe, Manoel Cabral Machado Neto.

Na oportunidade, os conselheiros foram recepcionados pelo secretário-geral do MP/SE, Etélio de Carvalho Prado Júnior e pelo chefe de gabinete, Nilzir Soares Vieira Júnior. “É fundamental esse diálogo constante entre as instituições que exercem o controle da administração pública; viemos nos colocar à disposição do Ministério Público na missão da garantia e preservação dos direitos da sociedade”, pontuou o presidente Flávio Conceição.

Por sua vez, a corregedora-geral, Angélica Guimarães, enalteceu o trabalho do Ministério Público no sentido de guardião da Constituição Federal e defensor dos direitos do cidadão. “Essa boa relação institucional só tem a contribuir com o povo sergipano no enfrentamento de todas as adversidades”, disse. A nova Mesa Diretora do TCE/SE também é composta pelo vice-presidente, conselheiro Ulices Andrade.

Já o procurador-geral de Justiça enfatizou que o MPE está de portas abertas para todos que fazem o Tribunal de Contas do Estado. “Quem realmente ganha com isso é a população, que terá mais eficácia na prestação dos serviços, no atendimento de suas demandas”, concluiu Cabral Machado Neto.

Foto: Ascom/MPE

Por DICOM/TCE