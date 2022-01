Mobilização: Policiais civis fazem caminhada até o Palácio dos Despachos nesta quinta-feira

O Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE) convoca todos os policiais civis a participarem nesta quinta-feira (13) de uma caminhada que sairá do viaduto do DIA até o Palácio dos Despachos. O ponto de concentração é embaixo do viaduto do DIA, a partir das 14h, na capital sergipana.

Na oportunidade, os policiais civis demonstrarão sua indignação ao Governo do Estado pela não aprovação do adicional de periculosidade e da reestruturação da carreira de agentes, agentes auxiliares e escrivães; corte nas horas extras, além do não pagamento das reposições inflacionárias.

O momento contará com lideranças do Movimento Polícia Unida, policiais militares e bombeiros militares que também seguem indignados com a postura de descaso com os profissionais de segurança pública no Governo de Belivaldo.

Os policiais civis seguem por tempo indeterminado com as ações da Operação Padrão, conforme diretrizes