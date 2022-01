Mulher vitima de tentativa de feminicidio melhora e é extubada no Hospital de Urgência

Uma tentativa de feminicídio aconteceu na última sexta-feira (07), no Loteamento Itacanema II, no Conjunto Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro e uma mulher ficou gravemente ferida.

A mulher foi socorrida e internada em estado grave após ser atingida por três tiros na cabeça. O acusado de ter efetuado os disparos foi preso.

As informações passadas pela assessoria do Huse são de que ela segue internada em um leito de enfermaria, continua acompanhada pela equipe médica do hospital e hoje ela foi extubada.

Veja nota do Huse

O Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), informa que a paciente A.A.M.S, vítima de tentativa de feminicídio que ocorreu em Nossa Senhora do Socorro, deu entrada no último dia 07/01, em estado grave, com politraumatismo e dois projéteis alojados na face e crânio.

A paciente foi extubada, verbalizando e em ótimo estado de recuperação, com a melhorar do quadro, ela recebeu alta da Unidade de Apoio Crítico e segue internada em um leito de enfermaria, continua acompanhada pela equipe médica do hospital.