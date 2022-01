Pedrinhas recebe ambulância adquirida com recursos de emenda destinada pelo deputado Luciano Pimentel

O município de Pedrinhas, situado na região sul do estado, recebeu nesta quinta-feira, 13, uma ambulância que fortalecerá o sistema de saúde, oferecendo maior suporte aos serviços prestados pela Atenção Básica. O veículo, adquirido com recursos oriundos de emenda parlamentar apresentada pelo deputado estadual Luciano Pimentel, foi entregue em solenidade realizada na Secretaria de Estado da Saúde (SES), com a presença do governador Belivaldo Chagas, da secretária da pasta, Mércia Feitosa, e da prefeita de Pedrinhas, France de Domingos.

“Quando destinamos uma emenda, esperamos atender à necessidade da população e, assim, contribuir para a qualidade de vida nos municípios sergipanos. A gestão municipal de Pedrinhas tem demonstrado comprometimento com o bem estar dos munícipes e buscado melhorias para a cidade. Por isso, é uma satisfação imensa, através de emenda parlamentar, poder entregar essa ambulância aos pedrinhenses”, afirmou Luciano Pimentel.

O deputado aproveitou a oportunidade para destacar a seriedade e o compromisso com que o Governo de Sergipe tem conduzido suas ações em benefício dos sergipanos e em prol do crescimento do estado. “O governador Belivaldo Chagas tem realizado um trabalho extraordinário por Sergipe e por nossa gente. Há muito tempo tenho dito e agora repito: o próximo governador encontrará um estado extremamente organizado, graças a gestão de Belivaldo”, pontuou Luciano Pimentel.

Em discurso, o governador Belivaldo Chagas ressaltou que fez questão de comparecer ao ato de entrega das ambulâncias como um gesto de agradecimento e prestígio aos deputados Luciano Pimentel e Vanderbal Marinho, que destinou emenda com a mesma finalidade para o município de Japoatã, e a toda a Alese, com quem tem contado desde o início do seu governo. “Sem a Assembleia Legislativa, sem o apoio dos deputados, nós não estaríamos conseguindo governar da forma que estamos governando”, disse Belivaldo.

Para a secretária estadual da Saúde, ao direcionar recursos de uma emenda parlamentar para a Atenção Básica, o deputado demonstra um olhar diferenciado. “O envio de uma ambulância para o município é fundamental e demonstra a compreensão da importância de investir na Atenção Básica e atuar pelo fortalecimento desta área. Esse equipamento ajudará no transporte sanitário e nas necessidades cotidianas da unidade de saúde. Agora um paciente que necessite de transferência poderá lançar mão desta viatura”, ressaltou Mércia.

De acordo com a prefeita de Pedrinhas, o veículo irá para o Povoado Mutumbo, beneficiando mais quatro povoados circunvizinhos. “Nossa cidade está praticamente sem ambulância. Temos duas que estão sucateadas e toda semana precisam de reparos. E isso dificulta a prestação do atendimento à população. Muitas vezes precisamos usar carro particular para socorrer os munícipes. Para nós, é uma bênção poder contar com o apoio de Luciano Pimentel para promover essa melhoria na Atenção Básica de Pedrinhas. Nossa gratidão ao deputado e ao governador Belivaldo Chagas”.

Também estiveram presentes o deputado Vanderbal Marinho; os secretários estaduais José Carlos Felizola (SEGG), e Lucivanda Nunes (SEIAS); a secretária de Saúde de Pedrinhas, Joedna Moura, o ex-prefeito e secretário de Agricultura de Pedrinhas, Neudo Cardoso; o ex-vereador Wandison de Vardo; o presidente do ITPS, Kaká Andrade; e o prefeito de Japoatã, Claudio Nascimento (Careca da Samam); dentre outras autoridades.

Assessoria Parlamentar

Foto: Mário Sousa/ASN