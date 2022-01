Ponte que liga Inácio Barbosa e Augusto Franco será interditada

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que o sentido Norte da ponte Gilberto Vila Nova de Carvalho, que liga o bairro Inácio Barbosa ao conjunto Augusto Franco, bairro Farolândia, será interditado no próximo domingo, dia 16, das 8h às 12h, para que a concessionária de energia elétrica realize a substituição dos postes da rede.

Com isso, haverá bloqueios na avenida Josino José de Almeida (Canal 4), impedindo que o condutor que está no conjunto Augusto Franco acesse o bairro Inácio Barbosa. Esse condutor terá que convergir à direita na rua Presbítero Adel Alves Oliveira, por onde poderá acessar a avenida Dr. José Thomaz D’ávila Nabuco (Canal 5). Não haverá interdições no sentido contrário (Inácio Barbosa/Augusto Franco).

O superintendente Municipal de Transportes e Trânsito, Renato Telles, explica que os agentes de trânsito estarão no local para organizar o fluxo de veículos e orientar os condutores. “Estamos avisando com antecedência para que as pessoas fiquem informadas e evitem essa região no próximo domingo. Mas os agentes de trânsito estarão na região do início até a conclusão do serviço para garantir a mobilidade urbana e orientar os condutores”, afirma.

Transporte Público

Nos finais de semana, somente a linha 411B-Inácio Barbosa/D.I.A. circula nessa região. Nesse domingo, após sair do Terminal D.I.A., o ônibus seguirá pela Av. Tancredo Neves e entrará na Av. Universo, seguindo seu itinerário normal, sem acessar o residencial Parque dos Coqueiros.

Fonte SMTT