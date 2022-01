Prefeitura amplia oferta de testes covid para mais seis UBSs de Aracaju

Diante da alta de casos de síndromes gripais, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, passou a disponibilizar atendimento a esses pacientes em todas as 45 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) – além das urgências municipais no Fernando Franco e Nestor Piva. Até a próxima semana, somando-se às dez UBSs que já realizam testes para detecção da covid-19, outras seis irão disponibilizar a testagem.

De acordo com a assessora técnica da Rede de Atenção Primária (Reap), Josivânia Mesquita, os usuários com sintomas gripais podem buscar a UBS mais próxima para receber atendimento médico. Caso seja necessária a realização de teste, o paciente será encaminhado para uma das unidades com esse serviço.

“É importante destacar que passar pela avaliação médica é essencial para descartar ou não a suspeita de covid. Por isso, orientamos que a população busque a unidade mais próxima, para que receba o atendimento médico e, quando necessário, seja direcionado para a testagem”, orienta Josivânia.

A rede de saúde do Município disponibiliza dois tipos de testes: Antígeno e RT-PCR. Para o teste rápido de antígeno em pessoas sintomáticas, a orientação é que seja realizado a partir do terceiro dia de sintomas, quando a coleta é feita através do swab nasal (cotonete), e a entrega do resultado ocorre em até 20 minutos.

O teste RT-PCR é considerado padrão ouro, pela Organização Mundial da Saúde, e a orientação é que ele seja realizado entre o terceiro e sétimo dia após o início dos sintomas. Através de swab nasal (cotonete), é coletada amostra para que seja enviada e analisada pelo Laboratório Central de Sergipe (Lacen). Atualmente, a entrega do resultado acontece em até 72h, podendo ser ampliado a depender do volume de amostras no laboratório.

“Importante ressaltar que o município de Aracaju realiza apenas a coleta e a encaminha para o Lacen, que é o laboratório estadual. Existe esse prazo mínimo para a entrega do resultado, o que pode variar, a depender da demanda do laboratório. Quando a SMS recebe o relatório com os resultados, a equipe do MonitorAju entra em contato com os pacientes e inicia o monitoramento”, salienta a assessora técnica da Reap, Josivânia Mesquita.

Filômetro

O Filômetro é uma ferramenta de monitoramento do fluxo de atendimento na rede de saúde da capital. Inicialmente, o serviço atualizava apenas o fluxo dos hospitais municipais e de duas Unidades Básicas de Saúde, mas desde o dia 10 todas as UBSs estão inseridas no sistema de monitoramento.

Atualizada pela Secretaria Municipal da Saúde, através da página filometro.aracaju.se.gov.br é possível verificar a situação das filas, classificadas em três níveis, bem como o endereço de cada unidade de saúde.

Confira aqui as unidades que realizam testes de covid-19:

UBS Onésimo Pinto (Jardim Centenário)

UBS Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa)

UBS Augusto Franco (Farolândia)

UBS Cândida Alves (Santo Antônio)

UBS José Machado de Souza (Santos Dumont)

UBS Santa Terezinha (Robalo)

UBS Eunice Barbosa (Coqueiral)

UBS Roberto Paixão (17 de Março)

UBS Celso Daniel (Santa Maria)

UBS Anália Pina (Almirante Tamandaré).

Foto: Marcelle Cristinne