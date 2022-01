Prefeitura de Itabaiana realizará testagem da população na sexta

Em parceria com a UFS, Governo de Itabaiana realizará ação de testagem da população na próxima sexta-feira, 14

A ação ocorrerá a partir das 08h no Largo Santo Antônio, em frente ao Supermercado G Barbosa.

O Governo de Itabaiana, através da Secretaria Municipal de Saúde e em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS), realizará na próxima sexta-feira (14), um Inquérito Epidemiológico para testagem para COVID-19 de 150 pessoas com testes rápidos e sorológicos.

De acordo com a coordenadora epidemiológica do município, Milena Katrine , devido ao crescimento nos últimos dias, o objetivo da ação é ampliar a testagem no município e detectar os casos positivos, “sabemos do aumento de casos, deste modo faz-se necessário uma testagem da população para termos ciência da nossa realidade atual”, destacou.

Por Leonan Leal