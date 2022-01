Prefeitura reduz tempo de marcação de eletrocardiograma e teste ergométrico

Já imaginou precisar de um eletrocardiograma e em dois dias a Secretaria Municipal da Saúde agendar? Na rede municipal de Saúde de Aracaju é possível. Com trabalho de busca ativa, a equipe de regulação da Secretaria Municipal da Saúde tem reorganizado a lista de usuários e reduzido o tempo de espera de eletrocardiograma e teste ergométrico, que chegou há 360 dias, e atualmente não passa de 90 dias.

Segundo a coordenadora do Núcleo de Controle, Avaliação e Regulação da SMS (Nucar), Tina Cabral, para intensificar a ação, o Nucar atualiza de forma constante os status dos pacientes nas filas. A redução de tempo de espera de procedimentos e de consultas é uma das metas do Planejamento Estratégico da Prefeitura de Aracaju.

“É meta do nosso Planejamento Estratégico reduzir o tempo de espera das pessoas que estão em fila. Por isso, nós elegemos a princípio esses dois procedimentos e conseguimos, sem ônus para o município e sem novas contratações, reduzir o tempo de espera para até 90 dias. É um tempo de espera aceitável e que a gente conseguiu só fazendo um ajuste no processo regulatório. Assim que estabilizem essas filas, colocaremos outros procedimentos também”, enfatiza

Ainda segundo Tina, muitos usuários entram na fila, conseguem a autorização para o procedimento, mas não comparecem. “A isso damos o nome de absenteísmo. Uma das grandes dificuldades em resolver esse problema está na falta de atualização cadastral. É de extrema importância que os próprios usuários mantenham seus endereços e contatos telefônicos atualizados nas Unidades, e no prontuário eletrônico”, orienta.

Tecnologia

Para marcar um desses procedimentos, o usuário pode marcar na Unidade Básica de Saúde (UBS), pelo Portal da Saúde e pelo aplicativo “Mais Saúde Cidadão”. De acordo com o coordenador de Inovação da SMS, Seif Brito, por meio dessas ferramentas, o cidadão consegue realizar agendamentos de consultas, exames, acompanhar listas de espera, controle de medicamentos, entre outras opções, tudo isso via internet, sem precisar se deslocar a uma unidade de saúde.

Essas ferramentas são integradas ao sistema Prontuário Eletrônico, já instalado em todas as UBSs de Aracaju. “Antigamente, tínhamos pessoas que esperavam mais de 360 dias, ou seja, quase um ano de espera por um procedimento. Hoje, conseguimos agendar um eletrocardiograma com tempo máximo de espera de dois dias, e um teste de esforço (ergométrico) com até 57 dias, ou seja, o cidadão agenda o procedimento e com o máximo de 60 dias terá sua liberação. Nossa meta é que o cidadão não espere mais de 90 dias para ter seu procedimento liberado”, explica.

Foto André Moreira