Presidente nacional da UNCME visita o Tribunal de Contas

O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), conselheiro Flávio Conceição, recebeu em seu gabinete nesta quinta-feira, 13, o presidente nacional da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME), professor Manoel Humberto Gonzaga Lima.

Primeiro sergipano a presidir a entidade nacional, o professor se colocou à disposição para colaborar com a Corte nas ações de controle dos gastos públicos na área da educação e no treinamento de profissionais que atuam junto às gestões municipais.

“Foi uma visita bastante oportuna, já que temos a intenção de retomar as capacitações dos técnicos dos municípios e uma das prioridades será a Educação, para que os recursos sejam utilizados de forma correta”, afirmou o presidente do TCE.

Conforme o professor Humberto, a parceria da UNCME com o Tribunal vem de vários anos e deverá ser continuada: “Tem sido um exemplo de trabalho junto aos Conselhos Municipais de Educação há algum tempo; agora que assumi a presidência, a ideia é que a gente coloque Sergipe sempre como uma referência nas principais ações de fiscalização na área de educação no estado, como um exemplo que pode ser dado para outros estados com o trabalho que aqui é realizado”.​

Foto: Cleverton Ribeiro

Por DICOM/TCE