Ricardo Marques pede melhorias no trânsito da Hermes Fontes

O vereador Ricardo Marques (Cidadania) voltou a cobrar a conclusão da obra da avenida Hermes Fontes, que começou no final de 2019 com toda velocidade e se arrasta até hoje. “Nunca vi uma obra com dinheiro em caixa demorar tanto”, disse Ricardo Marques.

“O ano é novo mas a obra é velha e inacabada. Eu lembro da reportagem que fiz em dezembro de 2019 quando da assinatura da ordem serviço. Em janeiro de 2020, no ano da eleição municipal, começou numa velocidade incrível. Só que depois da eleição o ritmo foi diminuído e até hoje não chegou a uma conclusão. Toda vez que eu passo pela Avenida Hermes Fontes eu fico inquieto, sem entender nada. O direito de ir de vir é comprometido porque não tem organização e o tráfego está muito confuso. A via está totalmente desordenada, não tem ciclovia e os abrigos de ônibus (montados) deixam os passageiros confusos. A pergunta é: até quando isso?”, questiona.

Ricardo Marques diz que desde o início do ano de 2021 vem enviando ofícios para a prefeitura questionando a finalização dessa obra, que tem prejudicado a mobilidade urbana. Em todas as respostas a prefeitura diz que já está em fase de conclusão. “Quem sabe em maio um ano eleitoral ela seja concluída”, questionar o parlamentar.

A gente não pode fechar os olhos para a situação de uma das avenidas principais de Aracaju. Ao mesmo tempo, é ônibus passando de um lado, do outro, no meio e os carros também. Enquanto isso, os pedestres ficam perdidos sem saber onde pega a condução, se ainda nas calçadas ou nos novos abrigos de ônibus. Sem falar na luta para fazer uma travessia de forma segura.”, lamenta.

Ricardo Marques disse ainda que passa sempre pela via e nunca viu agentes da SMTT trabalhando no local para ordenar o trânsito, orientar condutores, pedestres ou mesmo fiscalizar.

Foto assessoria

Por Fredson Navarro