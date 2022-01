RioMar Aracaju apresenta Museu Comic by Relicto

Evento gratuito faz parte das atrações de férias do empreendimento e brinda o público com peças exclusivas do universo geek

Inspirado no mundo dos super-heróis, de 14 de janeiro a 15 de fevereiro, o RioMar Aracaju brinda o público aficionado pelo universo geek, com o surpreendente Museu Comic by Relicto.

A mostra irá apresentar ícones que pertencem à cultura nerd e fazem sucesso nas HQs, séries, filmes, animes e mangás. A mostra conta com 44 esculturas e 15 emoldurados. Os artistas são professores e alunos da Relicto Academia de Artes e Design.

“As molduras são desenhos e pinturas elaboradas em técnicas distintas como acrílica e aquarela. Já as esculturas, foram produzidas em oilclay – massa de modelar profissional -, para que depois passem por molde e cheguem no formato desejado. As peças da exposição foram finalizadas em resina e massa plástica, pintadas com tinta acrílica. Todo material foi executado no ambiente educacional ou fora dele, por meio dos aprendizados adquiridos.” explica Marcelo Almeida, artista plástico e um dos sócios da Relicto Academia.

Batman, Mulher-Gato, Coringa, Wolverine, o Exterminador do Futuro, Frankenstein, Goku, Aquaman, Thor, Tritão, Wonder Woman, estatuetas da Liga da Justiça e uma diversidade de heróis, heroínas e divindades, todas esculpidas com riqueza de detalhes, fazem parte do acervo do Museu Comic.

O espaço fica localizado no segundo piso, ao lado da loja Ricardo Almeida e estará aberto à visitação de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h. O acesso é gratuito.

A mostra brinda o público com uma exposição de alto nível, com algumas peças concebidas exclusivamente para as super-férias do RioMar Aracaju, ação do shopping que também contempla a Escola de Super-Heróis e os Encontros de Cosplays.

Sobre a Relicto

A Relicto é a primeira academia do estado dedicada ao ensino de arte e design. Uma escola que apresenta técnicas artísticas – desenhos de figura humana e cenários, composição para tattoo, cartoon com aquarela, modelagem, pintura, macramê e tear manual, entre outras –, para crianças, jovens e adultos. A Relicto Academia de Artes e Design oferece aulas presenciais e online e fica localizada na Rua Duque de Caxias, 281, bairro São José. Mais informações pelo telefone (79) 99829-5067.

Serviço

Quando? 14 de janeiro a 15 de fevereiro

Onde? Segundo piso, ao lado da loja Ricardo Almeida

Parceria? Relicto Academia de Artes e Design

Acesso? Gratuito

Classificação etária? Livre

Foto assessoria

Fotos_Ana Paula Caldas/Allisson Santiago