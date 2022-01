Secretaria da Fazenda do Estado de Sergipe abre oportunidades para Auditor Técnico de Tributos

Provas serão aplicadas em abril

A Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Sergipe (Sefaz/SE) está com inscrições abertas para o provimento de 10 vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Auditor Técnico de Tributos, com remuneração inicial de R$ 9.400,00. A jornada de trabalho é de 6 horas diárias e de 30 horas semanais.

INSCRIÇÕES – As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site da seleção até 6 de fevereiro de 2022. A taxa de participação é de R$ 210,00.

OPORTUNIDADE – Para concorrer ao cargo de Auditor Técnico de Tributos, é necessário ter diploma de nível superior, em curso de graduação plena, a título de bacharelado, em Administração, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Engenharia, Direito, Economia, Estatística ou Sistema de Informação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

ETAPAS – A seleção será realizada por meio de provas objetivas e discursivas, que serão aplicadas no dia 3 de abril de 2022, apreciação de títulos e curso de preparação.

Todas as fases, bem como a perícia médica dos candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos afrodescendentes, serão realizadas em Aracaju/SE.

SERVIÇO

Concurso público: Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Sergipe (Sefaz/SE).

Cargos: Auditor Técnico de Tributos.

Vagas: 10 e formação do cadastro de reserva.

Remuneração inicial: R$ 9.400,00.

Inscrições: entre 10 de janeiro e 6 de fevereiro de 2022.

Taxa: R$ 210,00

Provas objetivas e discursivas: 3 de abril de 2022.

CONTATO

Outras informações no site do certame ou na Central de Atendimento ao Candidato do Cebraspe, de segunda a sexta, das 8h às 19h – Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do Cebraspe – (61) 3448 0100.

Ascom Sefaz