Solenidade marca chegada de novos advogados em Sergipe

Na tarde de ontem, 12, 17 novos advogados e advogadas receberam a carteira profissional para iniciar a sua carreira advocatícia, juntamente com o dispositivo que armazena o certificado digital, o token. A solenidade de compromisso aconteceu no plenário da OAB/SE com a participação da Diretoria da Ordem e da CAASE.

Pela primeira vez em Sergipe, o token é disponibilizado gratuitamente através do projeto “Meu Primeiro Token”, como um incentivo à Jovem Advocacia, que iniciou hoje uma nova jornada.

Na ocasião, o presidente da instituição, Danniel Costa, parabenizou os novos advogados e convidou-os para fazer parte da OAB/SE por meio das comissões temáticas, exercendo coletivamente a advocacia no estado.

“É uma imensa satisfação presenciar e contribuir com o início da carreira profissional dos novos advogados e advogadas que acabaram de ingressar na Ordem com o seu número de registro. Tenham certeza que a OAB/SE estará sempre de portas abertas para acolher e atender ativamente as demandas de cada um de vocês. Essa Casa é de toda a advocacia sergipana, e é assim que ela deve permanecer”, destacou.

A presidente da CAASE, Marília Menezes, ressaltou que, agora, os advogados terão a assistência necessária da Caixa: “Estamos repletos de novidades a respeito de convênios sobre parcerias e serviços que serão prestados diretamente pela Caixa. Saibam que na CAASE a advocacia sempre será bem acolhida”.

