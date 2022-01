Veja como adquirir a 1ª via do Cartão Mais Aracaju Escolar

O Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac) e o setor de atendimento do AracajuCard – empresa responsável pela bilhetagem eletrônica do sistema de transporte coletivo de Aracaju e Região Metropolitana – instalados na unidade da Rua do Turista, oferecem aos estudantes o serviço da 1ª via do Cartão Mais Aracaju Escolar.

De acordo com a diretora geral do Ceac, Ana Paula Menezes, o estudante deve acessar a plataforma do AracajuCard no link https://sistemas.aracajucard.com.br/portaldousuario/OpcaoNovaConta.aspx, realizar seu cadastramento e ter acesso ao serviço.

A diretora explica que para adquirir a 1ª via do cartão de meia-passagem basta seguir os seguintes passos: preencher o formulário de solicitação do serviço disponível na plataforma e anexar a documentação necessária como RG, CPF e comprovante de residência.

Explica ainda que os estudantes universitários devem acrescentar também grade de horários do semestre vigente, contendo nome do aluno, frequência semanal, com carimbo da instituição de ensino que esteja vinculado/matriculado e assinatura do responsável/autorizada. “Alunos da UFS estão desobrigados do carimbo da instituição de ensino e assinatura do responsável na grade de horários”, frisa a diretora.

Após o cadastramento o estudante deve solicitar a confirmação da Instituição de ensino. Os estudantes universitários estão desobrigados dessa etapa.

Paula alerta que o estudante deve acompanhar o resultado da análise de documentos pela plataforma do AracajuCard em até cinco dias úteis. “É importante que o usuário esteja atento às notificações e acompanhe todo processo”.

Depois da aprovação, o estudante deve marcar sua biometria por agendamento prévio através do site ceac.se.gov.br. Após agendamento comparecer apenas com seu RG para a captura da foto e registro da digital.

Para o recebimento, o estudante deve realizar um novo agendamento e comparecer na unidade de atendimento da AracajuCard, localizada no CEAC da Rua do Turista, localizado na Rua Laranjeiras, 317, centro da cidade, no dia e hora marcada. “O estudante irá receber gratuitamente seu cartão de 1ª via em até dois dias úteis”, conclui a diretora.

Ascom Sead.