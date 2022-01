Centro de Hemodiálise do Hospital HNSC é inaugurado

Nesta quinta-feira, 13 de janeiro, foi realizada a entrega do Centro de Hemodiálise do Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC), unidade hospitalar administrada pela Associação Hospitalar de Sergipe.

Com aproximadamente 600m² de área construída, o Centro de Hemodiálise tem a capacidade de atender mensalmente 240 pessoas, serão mais de 2.800 sessões de hemodiálise por mês. O espaço contará com 39 poltronas de hemodiálise, sendo 36 no salão principal e 3 destinadas a pacientes com Hepatite B. Serão beneficiados os pacientes com Insuficiência Renal Crônica, principalmente da Regional de Lagarto, contudo os serviços estarão disponíveis a todo estado.

Ainda segundo a direção do HNSC, o Centro de Hemodiálise representa uma conquista para o Centro-Sul sergipano, já que vários sergipanos se encontram debilitados com Insuficiência Renal Crônica. Muitos desses pacientes utilizam o serviço na capital, Aracaju, fazendo com que os mesmos tenham que se deslocar dia sim, dia não para se submeter ao desgastante procedimento, de 4 horas em uma máquina de Hemodiálise, até que se consiga um transplante renal. Pensando nessa realidade, o Hospital Nossa Senhora da Conceição em seu cerne, de sempre garantir o melhor atendimento e proporcionar conforto aos seus usuários, com crescimento dos seus serviços, observou que precisaria somar ao atendimento desses pacientes.

A direção do HNSC aponta, também, a conquista do Centro de Hemodiálise como histórica. A unidade trabalha com a visão de se tornar referência em cuidado ao paciente renal no estado.

A obra do Centro foi iniciada em meados de novembro de 2019 e o investimento foi fruto de recursos próprios. Já para a aquisição dos equipamentos, os recursos foram oriundos de emenda parlamentar do deputado federal Fábio Reis.

Sobre o centenário Hospital Nossa Senhora da Conceição

A unidade é mantida pela Associação Hospitalar de Sergipe, fundada em 1902, pelo monsenhor João Batista de Carvalho Daltro para a manutenção do Hospital Nossa Senhora da Conceição, que possui mais de 115 anos de luta em prol do SUS.

Atualmente, conta com um aumento dos seus serviços ambulatoriais e hospitalares, prestando assistência à saúde da população da região Centro-sul de Sergipe e adjacências, garantindo a esta a efetivação dos princípios e diretrizes previstos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), de forma humanizada e provendo a qualidade total dos seus procedimentos a partir de protocolos e controles de qualidade.

Estiveram presentes, o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, o deputado federal Fábio Reis, a direção da Associação Hospitalar de Sergipe e colaboradores, prefeitos da região Centro-sul, o reitor da Universidade Federal de Sergipe, Prof. Dr. Valter Joviniano, ex-governador Jackson Barreto e demais autoridades, municipais e estaduais.

ASCOM / Associação Hospitalar de Sergipe