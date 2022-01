Corrida de rua alterará o trânsito no bairro Coroa do Meio no domingo, dia 16, em Aracaju

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que, no próximo domingo, dia 16, a rua Urbano Neto e a avenida Mário Jorge, nas proximidades da Orla da Atalaia, serão bloqueadas parcialmente para a realização de uma corrida de rua. O fluxo de veículos será interrompido no sentido praias/Centro, no trecho entre o farol da Coroa do Meio, em direção à ponte Godofredo Diniz (RioMar) das 6h às 8h.

Com o bloqueio, os condutores que estiverem seguindo na avenida Santos Dumont, sentido praias/Centro, não poderão acessar a rua Urbano Neto, logo após o trecho da rotatória do farol da Coroa do Meio. Já a avenida Mário Jorge, sentido praias/Centro, ficará totalmente bloqueada até a passagem do último corredor, sendo liberada gradativamente.

O diretor de Trânsito da SMTT, Thiago Alcântara, informa que agentes de trânsito farão os bloqueios e orientarão os condutores. “Teremos agentes em pontos estratégicos na região durante todo o percurso da corrida e nos locais dos desvios orientando os motoristas. É importante que os condutores fiquem atentos ao trafegarem pela região”, alerta.

Transporte público

Por causa da corrida, o itinerário de algumas linhas de ônibus serão alterados temporariamente. São elas: 008, 051, 100-2, 310, 701 e 702.

