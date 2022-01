Cuidador: inscrições do processo seletivo iniciam nesta sexta-feira, 14

Os interessados em participar do Processo Seletivo Simplificado (PSS) que visa a contratação por tempo determinado de cuidadores sociais no âmbito da Secretaria Municipal da Assistência Social (Semfas), já podem se inscrever, no site da Prefeitura de Aracaju, a partir desta sexta-feira, 14. De acordo com o Edital, o período de inscrições se encerra no dia 31 deste mês, e todas as etapas do processo serão realizadas virtualmente.

Para se inscrever no PSS, basta acessar o site da Prefeitura de Aracaju (www.aracaju.se.gov.br), clicar na opção Editais e preencher o formulário específico disponibilizado em Abertura do PSS – SEMFAS. A Comissão Organizadora do Processo seletivo destaca que a leitura de todo o Edital e o preenchimento correto do formulário são imprescindíveis, haja vista não ser possível inserir novas informações posteriormente. A inscrição no certame é gratuita.

Estão aptas a participar do Processo Seletivo aquelas pessoas que já concluíram o Ensino Médio em instituição devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e que preencherem os requisitos básicos descritos no Edital de Abertura. Um total de 110 vagas, mais cadastro reserva, estão sendo disponibilizadas. Do total de vagas, 10% são reservadas para os candidatos que se autodeclararem afrodescendentes (pretos e pardos) e 5% para as pessoas com deficiência (PcD).

O PSS

O Processo Seletivo da Semfas é uma realização da Prefeitura de Aracaju, sob a coordenação da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog) em conjunto com a Secretaria da Assistência Social. Os profissionais contratados deverão atuar como apoio e recepção de usuários nas unidades de acolhimento localizadas em Aracaju.

Para outras informações, clique aqui.