Diretorias da ESA e de Comissões Temáticas são empossadas na OAB/SE

Duas solenidades de posse aconteceram na manhã desta sexta-feira, 14, no plenário da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE). Foram empossados os membros da diretoria da Escola Superior de Advocacia (ESA) e de diversas diretorias das Comissões Temáticas da referida instituição.

O presidente da OAB/SE, Danniel Costa, recebeu os novos membros e conduziu os dois atos. “A ESA tem um papel fundamental na nova gestão, pois acolherá os advogados e advogadas com cursos teóricos e práticos tanto na capital como no interior, visando a sua qualificação profissional. Hoje, a Escola assume um compromisso pedagógico contínuo com a advocacia sergipana”, frisa o presidente.

Segundo o Diretor-Geral da ESA empossado nesta manhã, Cícero Dantas, a união entre teoria e prática é a proposta da nova gestão. “Todos os coordenadores dos núcleos buscarão atualização constante dos temas jurídicos. Assumimos um compromisso com a advocacia para desenvolver um trabalho que contemplará toda a classe”, afirma. O novo Diretor-Geral informou que no dia 24 de janeiro a ESA vai promover o seu primeiro evento sob a nova gestão.

Comissões Temáticas

Durante a manhã, diversas posses das diretorias de Comissões Temáticas também foram efetuadas. De acordo com o presidente da OAB, que enfatizou a importância da atuação das comissões, os novos membros tomaram posse com o compromisso de trabalhar em benefício da advocacia em Sergipe. “Estamos iniciando essa caminhada juntos e, com dedicação plena, vamos realizar grandes feitos”, ressaltou Danniel Costa.

A coordenadora geral das Comissões, Roseline Morais, garante que, a partir de agora, todas as ações realizadas serão historiadas em benefício da Ordem. “Neste primeiro momento estamos revendo questões sobre o regimento interno. Uma das novidades já implementadas é que as inscrições estão sendo feitas através de formulários, de forma mais transparente e democrática”, afirma.

Fotos e Texto

Por Innuve Comunicação

Ascom OAB/SE