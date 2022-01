Empresas são chamadas e transporte público é normalizada na Grande Aracaju, diz Setransp

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Setransp) informou manhã desta sexta-feira (14) que a circulação dos ônibus coletivos está sendo normalizada na Região Metropolitana de Aracaju, após acordo firmado entre a comissão de funcionários e a diretoria da empresa.

Na quinta-feira (13), o serviço foi parcialmente suspenso por conta da paralisação de trabalhadores rodoviários da Empresa Modelo. Mais de 120 veículos da frota foram retirados de circulação e isso acabou atingindo mais de 30 linhas, após cerca de 1.200 rodoviários paralisarem as atividades.

Os funcionários cobram a regularização de pagamentos de salários e direitos trabalhistas.

Já o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp) informou que acionou as demais empresas do sistema para evitar que haja desassistência no transporte público de Aracaju e região metropolitana.

Segundo o Setransp, a empresa está em tratativa com seus funcionários no intuito de uma resolução para retomada das atividades e circulação das linhas na Grande Aracaju.

Foto: Setransp