Energisa entrega prêmios para primeiros clientes sorteados na promoção “1 Ano de Conta Grátis”

O ano de 2022 está chegando com boas notícias para quem acreditou na sorte e se cadastrou na Promoção 1 Ano de Conta Grátis. A Energisa realiza nesta semana a entrega do prêmio aos primeiros contemplados da campanha que está sorteando, todo mês, um ano de conta de luz grátis entre os clientes que pagarem a fatura pelo QR Code PIX.

Na área de concessão da Energisa em Sergipe, a entrega do certificado de premiação ocorreu nesta quinta-feira, 13, na sede Energisa, com a participação do diretor-presidente Roberto Currais e do diretor-técnico Juliano Ferraz. A moradora do bairro Santos Dumont, Iravilma Nascimento dos Santos, foi a primeira cliente sorteada, e levou para casa o certificado de premiação que garante um ano de conta grátis, a ser usufruído exclusivamente na unidade consumidora cadastrada na promoção.

“Minha sobrinha viu a promoção e fez o pagamento pelo Pix. Nem esperava ganhar. No início eu não acreditei. Eu estou muito feliz por ser contemplada com esse prêmio”, afirmou dona Iravilma.

Válida em todos os Estados onde a Energisa atua em distribuição de energia elétrica, a promoção é destinada a clientes da categoria “Pessoa Física” que fazem o pagamento pelo QR Code do PIX que está na fatura impressa de energia. Cada conta paga garante ao cliente um número para concorrer no sorteio.

Para participar é fácil: basta o cliente pagar a sua conta de luz utilizando o QR Code PIX e se cadastrar no site http://www.anodeconta.com.br. É importante ler todo o regulamento, que está disponível no site, para conhecer os critérios da promoção e saber como ocorrem os sorteios, bem como a entrega do prêmio que pode ser de até R$ 5 mil/ano.

Praticidade a qualquer hora do dia

A Energisa foi pioneira entre as distribuidoras de energia a incluir o QR Code PIX nas contas de luz. Por meio dessa ferramenta, o cliente tem a praticidade de fazer o pagamento da conta de luz em menos de dez segundos, a qualquer hora do dia, até mesmo nos finais de semana e feriados, usando apenas aplicativos do celular, inclusive o Energisa ON que está disponível nas lojas de app.

Gostou da novidade, mas ainda tem dúvidas? Contate a Energisa pelos canais de atendimento:

Site: www.anodeconta.com.br

Energisa On - aplicativo para celular

Gisa (assistente virtual do WhatsApp) - (79) 98101-0715

Call Center – 0800 079 0196

