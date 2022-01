“Eu estava preparado para gerir Itabaiana”, afirma prefeito Adailton

O prefeito do município de Itabaiana, Adailton Sousa, ao conceder entrevista ao radialista Roosevelt Santana, no programa Jornal da Manhã, na FM Itabaiana, nesta sexta-feira (14), destacou várias obras importantes que estão acontecendo no município. Uma delas é o Centro de Equoterapia que está sendo publicado hoje no Diário Oficial.

“Um lindo projeto e importante no âmbito social e da saúde. As pessoas especiais terão um local adequado para o tratamento a cavalo. É uma obra significativa. A administração planejou 2021 para execução de obras em 2022 e 2023”, disse o prefeito.

Outra obra mencionada pelo prefeito serrano foi a da piscina semiolímpica que está sendo construída no Centro de Integração ao Esporte, o que vai fazer de Itabaiana o município a ter o maior complexo esportivo do interior sergipano. “Vamos entregar a população para que os idosos possam fazer hidroginástica, para que os estudantes realizem a prática do esporte estudantil, como também para que sirva de fisioterapia às pessoas que necessitem”, garantiu.

Adailton Sousa ressaltou a evolução que os bairros dos municípios tiveram, a exemplo das Queimadas, que hoje conta com esgotamento sanitário, o que contribui com o meio ambiente e a qualidade de vida das pessoas. Segundo ele, as quatro etapas do bairro serão revitalizadas ainda este ano.

“Além dessas ações, a população das Queimadas vão contar com uma creche para deixar seus filhos durante o horário de trabalho sem nenhum tipo de preocupação. Oferecemos uma boa estrutura. Outro avanço para os moradores foi o horário estendido do posto de saúde, que hoje funciona das 07 às 22h devido ao alto índice de pessoas com síndrome gripal”, disse.

O gestor municipal também comemorou que hoje várias ruas do município estão sendo asfaltadas, o que proporciona um melhor tráfego para pessoas e veículos. “São mais de R$ 10 milhões que estão sendo investidos em recapeamento e pavimentação asfáltica. Uma grande conquista para nosso município”, disse.

Por fim, o prefeito Adailton Sousa ressaltou que a gestão tem compromisso com o povo e que foi eleito com o de evoluir Itabaiana ainda mais.

“Eu estava preparado para gerir Itabaiana. Fazemos gestão com muito comprometimento, com muito equilíbrio. Existem cobranças, mas a gestão esta comprometida em resolver”, afirmou.

Foto assessoria

Por Sérgio Teles .