Flash Político: reunião da base aliada vai ocorrer dia 31 de janeiro e outra antes de carnaval

Por Diógenes Brayner

A informação é de uma forte fonte do bloco do Governo: a segunda reunião da base aliada para tratar sobre a escolha do candidato ao Governo em pela aliança liderada pelo governador Belivaldo Chagas (PSD), está prevista para 31 de janeiro, também uma segunda-feira.

O assunto será amplamente discutido entre lideranças da base, mas ainda não haverá uma definição que defina o candidato, porque isso vai depender da posição que leva o aval do governador Belivaldo Chagas.

Apesar das especulações que circulam em grupos e setores da imprensa, não há qualquer alteração no quadro de pré-candidatos da base e nenhum nome definido. Assim como, não houve indicação de qualquer chapa previamente montada, nem desistência e nem ascensão de nomes. Os candidatos ao Governo e Senado permanecem os mesmos que participaram da primeira reunião.

Uma terceira reunião ainda pode acontecer para escolha do candidato, provavelmente em final de fevereiro, para o anúncio final na primeira quinzena de março, logo após o carnaval, que termina na terça-feira, dia primeiro do mês.