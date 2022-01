Flash Político: Valadares já está em Aracaju, depois de se submeter à cirurgia em São Paulo

Por Diógenes Brayner

O ex-senador Antônio Carlos Valadares (PSB) retornou a Aracaju na tarde desta sexta-feira (14). depois de se submeter a uma cirurgia do coração, em que lhe foram colocadas duas pontes de safena e duas mamárias. Ele estava internado no Hospital Sirio Libanês, e a equipe médica foi liderada pelo cirurgião Fábio Jatene.

O desembarque o ex-senador Valadares foi discreto, sem recepção por orientação pessoal e seguiu direto para o seu apartamento, à avenida Beira Mar, onde vai repousar por tempo ainda não decidido pelos médicos e terá visitas de familiares, para evitar qualquer tipo de alteração no seu Estado de saúde.

Valadares está bem, tem cumprido todas as orientações médica e a cirurgia foi considerada “excelente”, em razão dos cuidados que sempre teve com a saúde, o que acelerou sua recuperação em pouco tempo. O ex-senador foi operado dois dias antes do Natal, depois de se submeter a exames em Aracaju e ser encaminhado à equipe de Fábio Jatene.