Homens armados, usando  máscara, fazem reféns comerciante e funcionários em Itabaiana

Três homens armados, usando chapéu de palha e máscaras, invadiram um estabelecimento comercial na cidade de Itabaiana.

O fato foi registrado nesta sexta-feira (14) e as informações passadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), são de que três homens armados, sendo um com dois revólveres, rendeu o proprietário e os funcionários e levou o empresário até o compartimento superior do estabelecimento, onde fica o cofre.

Ainda segundo a SSP, os suspeitos fizeram reféns e efetuaram disparos durante a ocorrência. A informação é que nove pessoas estavam no local, e quatro homens foram amarrados.

Ninguém ficou ferido e os assaltantes conseguiram fugir levando quatro celulares e dois aparelhos de TV.

Informações que ajudem a polícia a prender os suspeitos podem ser repassadas para o disque denúncia 181. O sigilo é garantido.