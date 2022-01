Iran e lideranças comunitárias vão à Sema discutir pautas ambientais com o secretário

Na manhã desta quinta-feira, 13, o deputado estadual Iran Barbosa, do PT, esteve na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aracaju (Sema), acompanhando de lideranças do Conjunto Jardim Esperança, para dialogar com o secretário Alan Lemos sobre problemas gerados na comunidade devido ao descarte irregular de resíduos sólidos de todo tipo na cabeceira da ponte Gilberto Vila-Nova de Carvalho, que liga os bairros Inácio Barbosa e Farolândia, causando grandes transtornos para os moradores da região e, também, a degradação ambiental na margem do Rio Poxim, onde os resíduos estão sendo jogados.

As lideranças comunitárias apontaram, ainda, algumas razões para o agravamento do problema, entre as quais a falta de fiscalização no local e a localização do Ecoponto – Estação de Entrega Voluntária de Resíduos – instalado no bairro Inácio Barbosa. De acordo com os líderes comunitários, o Ecoponto está a cerca de um quilômetro da área considerada ideal, segundo apontaram.

Para o deputado Iran Barbosa, mesmo o Ecoponto sendo de responsabilidade de outros setores da Municipalidade, por envolver questões ligadas ao meio ambiente, o papel da Sema nessa discussão é fundamental.

“Neste sentido, apelamos para que o secretário Alan Lemos intensifique a fiscalização no local para coibir as práticas de despejos de detritos na calha do rio, o que configura, de certa forma, crime ambiental; e que ele possa dialogar junto aos demais setores da Administração Municipal sobre a possibilidade de, discutindo com a comunidade, mudar o local do Ecoponto para a área que é considerada ideal, o que ajudaria na solução do problema”, apontou Iran.

Foto assessoria

Por George W. Silva